Рідкісний знімок російської співачки Алли Пугачової наробив шуму в Мережі - користувачі бурхливо обговорюють, враховуючи недавній скандал з виконавицею Іриною Понаровською, яка невтішно відгукнулася про Примадонну.

Так, на одному з фан-акаунтів 72-річної Пугачової у Instagram опублікували архівне фото, на якому співачка постала ще до пластичних операцій і схуднення, передає Politeka.net.

Примадонна позувала в балахоні брудно-жовтого відтінку і білих лосинах, посміхаючись на камеру.

Дивлячись на цей знімок, деякі вказали, що, співачка, мовляв, даремно худла, так як тоді виглядала, краще, ніж зараз.

Інші ж, навпаки, посміялися над її стилем і зовнішністю, згадавши про мемуари співачки Ірини Понаровської, в яких та обізвала Пугачову "селом".

"Понаровська права про село", - написали в коментарях.

Зазначимо, в автобіографічному виданні під назвою «Чесно кажучи» Понаровська висловилася на адресу Пугачової, що "дівчину можна вивезти з села, але село з дівчини не вивезеш".

Жорсткий випад в сторону Алли Борисівни розділив користувачів на два "табори": одні згодні з думкою Понаровської, інші вважають, що Пугачова не заслужила таких слів.

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