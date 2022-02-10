Так, на одному з фан-акаунтів 72-річної Пугачової у Instagram опублікували архівне фото, на якому співачка постала ще до пластичних операцій і схуднення, передає Politeka.net.
Примадонна позувала в балахоні брудно-жовтого відтінку і білих лосинах, посміхаючись на камеру.
Дивлячись на цей знімок, деякі вказали, що, співачка, мовляв, даремно худла, так як тоді виглядала, краще, ніж зараз.
Інші ж, навпаки, посміялися над її стилем і зовнішністю, згадавши про мемуари співачки Ірини Понаровської, в яких та обізвала Пугачову "селом".
"Понаровська права про село", - написали в коментарях.
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Зазначимо, в автобіографічному виданні під назвою «Чесно кажучи» Понаровська висловилася на адресу Пугачової, що "дівчину можна вивезти з села, але село з дівчини не вивезеш".
Жорсткий випад в сторону Алли Борисівни розділив користувачів на два "табори": одні згодні з думкою Понаровської, інші вважають, що Пугачова не заслужила таких слів.
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