Відома українська співачка і продюсер Наталія Могилевська отримала травму під час репетиції сольного концерту і розповіла, що сталося.

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є відомим українським продюсером і головною суддею зоряної сотні шоу "Співають всі". На своїй сторінці в Instagram співачка розповіла, що зараз щосили готується до сольного концерту, на якому виступить зі своїми кращими хітами. На кадрах артистка складає плейбек до концерту і показує своє поранення, яке отримала під час репетиції з балетом.

"На лобі поранення, я сьогодні коцнулася під час репетиції з балетом... Мікрофоном", - розповіла Наталія Могилевська.

Далі на кадрах вона помітила, що мікрофон важить близько півкілограма.

Нагадаємо, що нещодавно Могильовський опублікувала афішу до сольного концерту, який відбудеться в Палаці "Україна" в Києві 9-10 березня. На кадрі видно, що фотосесія до афіші вийшла досить провокаційною. Співачка постала в одному пальто перед камерою, прикрившись руками.

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