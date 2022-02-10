Як передає Politeka.net, Богдан Шинкарьов прославився як переможець 11-го сезону проєкту "МастерШеф". Він своїм кулінарним талантом обставив своїх суперників в фіналі. Цього разу шеф-кухар на своїй сторінці в Instagram розповів, чому відмовився від участі в новому "МастерШеф. Битва сезонів".

"Битва сезонів

Вже скоро буде новий, свіженький переможець МастерШеф, а я вже все, буду колишній

Сподіваюся СТБ буде дзвонити мені, коли вип'є



Навіть якось трохи сумно, як так швидко все закінчиться. Раніше у переможців між сезонами було більше часу на купання в променях слави



У мене часто запитують

Я відповідаю:

Так, мене звали в битву сезонів, але я відмовився



Чому?

Тому що зйомки стартували через два місяці після мого повернення. Я на той момент ще ні відпочив, ні набрався нових знань для того, щоб конкурувати на рівних з профіками та мітити на перемогу. А йти просто взяти участь, я сенсу не бачив.



Чи шкодую я про своє рішення?

Ні.

У той момент, воно точно було вірне. Але якщо буде ще один такий сезон через пару років, я із задоволенням сходжу, щоб з новими силами та ностальгією повернутися на цю кухню



Зараз я разом з вами прикутий до екрана і з цікавістю дивлюся за новим сезоном, але вже, звичайно як учасник: коли хтось не може щось знайти в продуктовій або девайсної, я кричу їм через екран: "ось там, зліва внизу подивися»



Ну і як висловилася одна з учасниць: "вони на понтах, як на ресорах" і при чому майже всі. Я як послухав, думаю, нічого собі у хлопців зарозумілість, прямо всім терміново дати 4-ю зірку Мішлен.



Але там їх періодично судді на землю повертають, щоб вони не забувалися.

Коротше, прикольний сезон. Подивимося, хто буде наступним чемпіоном", - висловився Богдан Шинкарьов.

Нагадаємо, що нещодавно Шинкарьов покинув Україну і полетів до США.

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