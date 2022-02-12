Відома телеведуча Леся Нікітюк зараз відпочиває на Пхукеті, звідки середньостатистичні європейці частенько приїжджають із зайвою вагою - зірка зізналася, скільки вона зазвичай набирає на відпочинку.

Леся Нікітюк вирушила на відпочинок до Таїланду, про що розповіла у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка не тільки ділиться яскравими кадрами, а й розповідає про своє життя там.

В одних з нових сторіс телеведуча вирішила "потролити" блогерів, які скаржаться, що приїжджають з відпустки із зайвими кілограмами.

"Я не буду записувати сторіс, типу, як ці всі телички-блогерки: "Ой, господи, це все! Це плюс три кілограми однозначно привезу додому!". Я допускаю свою вагу плюс два кг і не більше. І відразу зганяю за тиждень-за два, тому я не буду писати такі сторіс", - розповіла Леся Нікітюк.

Зазначимо, виною зайвих кілограмів, набраних в Таїланді, називають спосіб життя місцевих жителів і їх харчування.

Зокрема, у тайців вже склалася звичка їсти багато рису, особливо він шкідливий для фігури з м'ясом. Тому експерти рекомендують відмовлятися від цієї каші, або ж їсти її з овочами.

Крім того, порції тайських страв величезні, і люди тут практично не ходять пішки, тому туристам рекомендують ділити страви з другом і пересуватися на своїх двох.

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