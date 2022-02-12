Як пише Politeka.net, Олексій Тригубенко - успішний підприємець, який вирішив спробувати свої сили на шоу "Холостячка". Бізнесмену вдалося дійти фіналу, але актриса Ксенія Мішина зволівши Олександра Эллерта. На нових сторіс в Instagram Олексій вирішив розповісти про реалії бізнесу, поділившись в своєму Instagram.

"Продовжуємо рубрику про реалії бізнесу. Вчора у нас намагалися викрасти машину. Її загнали на СТО на околиці міста, там зняли GPS і відвезли на інше СТО, щоб почати розбирання авто на запчастини. В один момент машина просто зникла з наших радарів", - написав Тригубенко.

Сьогодні вдень машину повернули. Як бачите, не встигли розібрати, тільки задні ліхтарі зняли, звичайно, машини у нас застраховані повним КАСКО, тому у випадок чого як-би Страхова компанія компенсує, але ми до цього не встигли дійти, машину повернули. Блін, так дивно, насправді. Прикро, що люди це роблять, звичайно".

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