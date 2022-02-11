39-річна українська співачка Аїда Ніколайчук, яка у 2013 році стала переможницею вокального шоу "Х-Фактор", поділилася новим фото та отримала багато компліментів.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 39-річна переможниця третього сезону шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук, яка розпочала сольну кар'єру під псевдонімом AIDA, часто ділиться з шанувальниками новими фото та відео, а також розповідає про свої досягнення.

Цього разу Ніколайчук розповіла, що нарешті отримала срібну кнопку від YouTube та подякувала фанатам.

"Дякую, що дивіться та ділитесь моїми відео. Ви не уявляєте, яка це для мене радість🥰 Буду намагатися робити для вас якнайбільше цікавого", - написала Аїда.

Шанувальники почали одразу коментувати: "Клас😍😍😍😍", "Бажаю незабаром отримати золоту кнопку! 👏❤️🔥❤️🔥❤️👏", "Клас, тепер чекаємо золоту)))", "Красуня і просто молодчинка) розвивайся, добивайся своїх поставлених цілей.. у тебе все вийде!)", "Вітаю🥳", "Вітаю!!! Дуже добре!".

Були й такі, хто зізнався Аїді Ніколайчук, яка двічі була замужем, у коханні: "Аїда, я закоханий в тебе🌸".

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