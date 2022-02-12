Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, зізналася, що зараз переживає і дала поради, які просили у неї.

Анна Саліванчук встигає не тільки зніматися в різних проектах, виховувати дітей, а й вести сторінку в Instagram, повідомляє Politeka.net. Нерідко артистка розповідає про особисте в спілкуванні зі своїми прихильницями.

На одних з нових сторіс дружина продюсера розповіла про нелегкий для себе період, і як з ним справляється.

"Чи є у вас переломні моменти в житті? Як впоралися?",- поцікавився підписник.

"Були й не раз. І зараз такий. Просто потрібно не жаліти себе, і йти далі, і багато працювати, і розвиватися", - написала актриса.

Також Анна Саліванчук дала пораду, як навчитися себе любити.

"Спочатку потрібно собі сподобатися, якщо щось не підходить починати діяти. Худнути, якщо треба, фарбувати, міняти стиль, займатися спортом - робити все, щоб, коли дивитеся на себе в дзеркало, ви розуміли, що найкраща. Тому що, якщо ви будете любити себе, і будете в собі невпевненою, то вас ніхто не полюбить", - написала дружина продюсера "Квартал 95".

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