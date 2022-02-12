Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, призналась, что сейчас переживает и дала советы, которые просили у нее.

Анна Саливанчук успевает не только сниматься в различных проектах, воспитывать детей, но и вести страницу в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Нередко артистка рассказывает о личном в общении со своими поклонницами.

На одних из новых сторис жена продюсера рассказала о нелегком для себя периоде, и как с ним справляется.

"Есть ли у вас переломные моменты в жизни? Как справились?", - поинтересовался подписчик.

"Были и ни раз. И сейчас такой. Просто нужно не жалеть себя, и идти дальше, и много работать, и развиваться", - написала актриса.

Также Анна Саливанчук дала совет, как научиться себя любить.

"Сначала нужно себе понравиться, если что-то не подходит начинать действовать. Худеть, если надо, красить, менять стиль, заниматься спортом - делать все, чтобы, когда смотрите на себя в зеркало, вы понимали, что самая лучшая. Потому что, если вы будете любить себя, и будете в себе неуверенной, то вас никто не полюбит", - написала жена продюсера "Квартал 95".

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