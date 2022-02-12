Анна Саливанчук успевает не только сниматься в различных проектах, воспитывать детей, но и вести страницу в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Нередко артистка рассказывает о личном в общении со своими поклонницами.
На одних из новых сторис жена продюсера рассказала о нелегком для себя периоде, и как с ним справляется.
"Есть ли у вас переломные моменты в жизни? Как справились?", - поинтересовался подписчик.
"Были и ни раз. И сейчас такой. Просто нужно не жалеть себя, и идти дальше, и много работать, и развиваться", - написала актриса.
Орбакайте показала, на что способна 9-летняя внучка Пугачевой: "Достойное продолжение"
ЗНО-2022 и ДПА: сдачу экзаменов могут сделать необязательной, появился новый законопроект
В Сети раскрыли личность миловидной блондинки на фото с Даном Баланом: "Да ладно..."
Победительница "Холостяка" Ульянова "попала" на деньги, пытаясь помочь человеку: "Вместо спасибо, прозвучала…"
Полякова взбесила украинцев поведением на "Голосі країни": "Совсем с ума сошла"
Также Анна Саливанчук дала совет, как научиться себя любить.
"Сначала нужно себе понравиться, если что-то не подходит начинать действовать. Худеть, если надо, красить, менять стиль, заниматься спортом - делать все, чтобы, когда смотрите на себя в зеркало, вы понимали, что самая лучшая. Потому что, если вы будете любить себя, и будете в себе неуверенной, то вас никто не полюбит", - написала жена продюсера "Квартал 95".
Напомним, жена продюсера Квартал 95 побаловала старшего сына и умилила кадрами с младшим
А еще Politeka писала, жена продюсера Квартал 95 "похулиганила" на вечеринке известного ведущего и шоумена-кварталовца
Также Politeka писала, жена продюсера "Квартал 95" в образе настоящей украинки рассказала о роли, которую мечтает сыграть