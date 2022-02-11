Як пише Politeka.net, Соня Кей - відома українська співачка, яка не так давно випустила другий міні-альбом. Зірка була номінована, як " прорив року "за версією"Золота Жар-птиця". Соня нещодавно вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова, який є воротарем клубу"Донбас". Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Соня з'явилася зі своїм молодим чоловіком. Пара стояла в ліфті, позуючи для фото. Співачка була в легкій короткій сукні, а Олег стояв ззаду в білій сорочці і обіймав артистку. Соня посміхнулася, зробивши селфи.

"До літа Залишилося 109 днів, 7 годин і 19 хвилин", - написала Соня.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Красиві шикарні закохані, шо ще треба ;)", " щастя Вам і любові!", "Красуня".

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