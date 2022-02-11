Як пише Politeka.net, Соня Кей - відома українська співачка, яка не так давно випустила другий міні-альбом. Зірка була номінована, як " прорив року "за версією"Золота Жар-птиця". Соня нещодавно вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова, який є воротарем клубу"Донбас". Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Соня з'явилася зі своїм молодим чоловіком. Пара стояла в ліфті, позуючи для фото. Співачка була в легкій короткій сукні, а Олег стояв ззаду в білій сорочці і обіймав артистку. Соня посміхнулася, зробивши селфи.
"До літа Залишилося 109 днів, 7 годин і 19 хвилин", - написала Соня.
Галкін засвітив, як виросли їх з Пугачовою діти: "Ліза хороша, але Гарік..."
Переможниця "Холостяка" Ульянова "попала" на гроші, намагаючись допомогти людині: "Замість спасибі, прозвучала..."
Юна фаворитка Олега Винника розповіла про поповнення в родині: "Як назвемо?"
Тіло знаменитого актора було знайдено в магазині, колеги висловлюють співчуття: подробиці
Улюблениця Вакарчука Соловій назвала свій топ українських артистів: немає ні Тіни Кароль, ні Каменських
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Красиві шикарні закохані, шо ще треба ;)", " щастя Вам і любові!", "Красуня".
Нагадаємо, племінниця Ротару здивувала змінами в зовнішності: несподіване фото зі спальні
Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару показала результат об'їдань на Новий Рік, чоловік не втримався
А ще Politeka писала, що племінниця Ротару влаштувала романтику з чоловіком в роздягальні, з'явилося фото