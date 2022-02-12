72-річна Пугачова опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий ролик, в якому відповіла, чому не реагує на хейт, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Алла Борисівна поділилася життєвою порадою з користувачами:

"Мене запитують, чому я не реагую на якісь погані висловлювання на мою адресу. Я просто знаю одне правило - не треба мстити підлим людям. Треба бути просто щасливою, і вони цього не переживуть".

Багато хто в коментарях погодилися зі співачкою:

"Мудрі слова розумної прекрасної жінки!!!!! ❤️"; "Браво, Алла👍 💋"; "Як точно сказано 🔥здоров'я вам"; "Класна🔥 👏 😍 Я б хотіла бути такою в такі роки"; "Тому що на "погані висловлювання" реагують люди з поганими намірами! Алла Борисівна їх переросла давно, вона розумна жінка! Я захоплююся нею! Ще вона дітей не виховує, а живе своїм щасливим життям! Діти цей приклад бачать! Багатьом би таке ставлення до дітей! 🔥".

Відзначимо, в Мережі обговорюють автобіографічну книгу співачки Ірини Понаровської під назвою "Чесно кажучи", в якій та невтішно висловилася на адресу Пугачової, обізвавши її "селом".

Понаровська вважає, мовляв, якщо "дівчину можна вивезти з села, то село з дівчини не вивезеш".

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