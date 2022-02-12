Володимир Остапчук, "Холостяк" Добринін, Анна Трінчер та інші зірки воювали за кращу інста-пару, вразивши українців.

Як пише Politeka.net, скоро 14 лютого і українці активно готуються до свята. А на сторінці " WhyNot? Enot Agency " в Instagram вирішили вибрати кращу інста-пару.

Серед претендентів знайшлося місце для Володимира Остапчука і Христини Гірник. Також у добірці присуствовали танцюристи Євген Кот і Наталія Татаринцева, "Холостяк" Микити Добриніна з переможницею проекту Даші Квіткової, блогерів Анна Трінчер і Олександра Волошина та інших знаменитостей в Instagram.

"Ось-ось хлопці обнесуть всі квіткові і ювелірні магазини, а дівчата будуть неспішно замовляти шкарпетки і бритви.

Напередодні Дня Всіх закоханих ми зібрали ТОП-10 популярних інста-пар.

Гортайте карусель і обирайте своїх Фаворитів", - було написано під фотографіями зірок.

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