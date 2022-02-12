Як пише Politeka.net, скоро 14 лютого і українці активно готуються до свята. А на сторінці " WhyNot? Enot Agency " в Instagram вирішили вибрати кращу інста-пару.
Серед претендентів знайшлося місце для Володимира Остапчука і Христини Гірник. Також у добірці присуствовали танцюристи Євген Кот і Наталія Татаринцева, "Холостяк" Микити Добриніна з переможницею проекту Даші Квіткової, блогерів Анна Трінчер і Олександра Волошина та інших знаменитостей в Instagram.
"Ось-ось хлопці обнесуть всі квіткові і ювелірні магазини, а дівчата будуть неспішно замовляти шкарпетки і бритви.
Орбакайте показала, на що здатна 9-річна внучка Пугачової: "Гідне продовження"
Пішла з життя легендарна актриса, якою захоплювалися мільйони, названа причина: "Велика жінка"
Внучка Софії Ротару засвітила інтер'єр своєї квартири з дизайнерським ремонтом: привіт з Нью-Йорка
Дощі та мокрий сніг накриють половину України, але це не все: синоптики попередили про небезпеку
"Боже, як несправедливо": трагедія з молодою російською актрисою потрясла Мережу
Напередодні Дня Всіх закоханих ми зібрали ТОП-10 популярних інста-пар.
Гортайте карусель і обирайте своїх Фаворитів", - було написано під фотографіями зірок.
Нагадаємо, Волошин залишив наречену Анну Трінчер напередодні важливої дати, що сталося
А ще Politeka повідомляла, що Анна Трінчер зустріне День Закоханих на самоті, що сталося
Також Politeka писала, що Трінчер після пластики засвітила свої нові принади в купальнику на мотузочках