57-річна співачка Таїсія Повалій розповіла про хворобу, яка спіткала її з 38-річним сином Денисом.

Як пише Politeka.net, Таїсія Повалій - успішна співачка з України. У зірки є син Денис, якому вже 38 років. Пара виступила разом на проекті "Дві Зірки. Батьки і діти" , а після цього захворіла, про що Таїсія розповіла у себе на сторінці в Instagram.

На кадрах, які додала до посту Повалій, були виступи відомих російських зірок зі своїми дітьми.

"Дорогі друзі! Завтра разом будемо дивитися прекрасне шоу " Дві Зірки. Батьки і діти " на першому! Ми з Денисом, на превеликий жаль, захворіли, але справа наша живе. Спасибі нашим друзям Сосо Павліашвілі і його синові Левану, вони прийняли нашу естафету, І я впевнена, що це буде дуже успішний виступ приголомшливих артистів. Спасибі кохані за величезну підтримку. А ми з Вами продовжуємо голосувати за наш з Денисом дует, адже скоро фінал", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Ви для нас вже перемогли. Люблю нескінченно, Одужуйте швидше", " Здоров'я вам багато-багато, дорогі!!!! Ви кращі" ," найголовніше це здоров'я! Выздоравливайте скоріше дорогі!Любимо!", "Таечка, молюся за Вас, одужуйте!Ви завжди в моєму серці !Я теж хворію (((".

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