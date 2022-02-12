57-летняя певица Таисия Повалий рассказала о болезни, которая настигла ее с 38-летним сыном Денисом.

Как пишет Politeka.net, Таисия Повалий - успешная певица из Украины. У звезды есть сын Денис, которому уже 38 лет. Пара выступила вместе на проекте "Две Звёзды. Отцы и Дети", а после этого заболела, о чем Таисия рассказала у себя на страничке в Инстаграм.

На кадрах, которые добавила к посту Повалий, были выступления известных российских звезд со своими детьми.

"Дорогие друзья! Завтра вместе будем смотреть прекрасное шоу "Две Звезды. Отцы и Дети" на Первом! Мы с Денисом, к огромному сожалению, заболели, но дело наше живет. Спасибо нашим друзьям Сосо Павлиашвили и его сыну Левану, они приняли нашу эстафету, и я уверена, что это будет очень успешное выступление потрясающих артистов. Спасибо любимые за огромную поддержку. А мы с Вами продолжаем голосовать за наш с Денисом дуэт, ведь скоро финал", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Вы для нас уже Победили. Люблю бесконечно, выздоравливайте скорее", "Здоровья вам много-много, дорогие!!!! Вы лучшие", "Самое главное это здоровье! Выздоравливайте поскорее дорогие!Любим!", "Таечка , молюсь за Вас, выздоравливайте!Вы всегда в моем сердце !Я тоже болею (((".

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