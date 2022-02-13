Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель и жена телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко, которая в 2016 году получила титул "Мисс Украина", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, недавно в своих сторис красотка выложила несколько кадров с новой съемки, на которых поразила переменами во внешности – красотку просто не узнать.

На кадрах Саша позирует в соблазнительном темном наряде, который подчеркнул ее изящную фигурку и длинные стройные ножки. При этом у нее необычная укладка волос, которая, видимо визуально изменила внешность модели. Также на восприятие внешности модели повлиял необычный макияж, который делает ее еще более юной. В целом Кучеренко примерила необычный для нее образ, который сделал ее практически неузнаваемой.

Напомним, Красотка-жена Комарова из "Мир наизнанку" показала, как выглядела в 17 лет: "Тогда я мечтала…".

Как сообщала Politeka, Жена Комарова из "Мир Наизнанку" засветила Каминскую в новом образе: "Время работать".

Также Politeka писала, что Жена-красотка Комарова из "Мир Наизнанку" в домашней обстановке похвасталась вкусненьким: "Как вам?".