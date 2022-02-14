Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram приватний нотаріус Христина Горняк, яка вийшла заміж за шоумена та телеведучого Володимира Остапчука, часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео.
Цього разу Христина Остапчук (у дівоцтві Горняк) показала шанувальникам, як проводить час на Мальдівах, куди полетіла без чоловіка. Христина записала відео, на якому показала красивий пейзаж.
Вона якраз наливала собі воду у склянку та насолоджувалася ранком.
"Ідеальний ранок", - написала дружина Володимира Остапчука.
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Христина розповіла, що в її готелі є велосипед, на якому вона збирається поїхати на сніданок.
"Завжди хотіла, щоб на Мальдівських островах і готелях були велосипеди. У минулому готелі не було, а тут є, і навіть з твоїми ініціалами. Це дуже крутий підхід, мені подобається. Зараз я на ньому поїду на сніданок", - сказала Горняк.
Зауважимо, що Володимир Остапчук теж мав летіти з дружиною на відпочинок, але в останній момент плани змінилися.
Раніше Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Маски" Остапчука показала розкішний відпочинок на Мальдівах: "Захочете сюди повертатися".
Нагадаємо, що ведучий "Маски" Остапчук поділився рідкісним фото дочки від першого шлюбу: "Прогулянка з принцесою".
Також Politeka писала, що інтер'єр у новому домі ведучого "Маски" Остапчука стає все розкішнішим: "Христина попросила...".