Дружина відомого українського ведучого "Співають всі" і "Маска" Володимира Остапчука, Христина, розповіла про свій день, ледь не травмувавшись.

Христина Остапчук, крім того, що нотаріус і танцівниця, також активно веде свій блог в Instagram, передає Politeka.net. Зірка Мережі розповідає про свої будні.

У нових сторіс дружина телеведучого зізналася, що провела час в офісі. При цьому красуня ледь не впала прямо біля своєї машини, несподівано послизнувшись.

"Всім привітики від офісного планктону, яка потрапила в кабінет і пропала. Поки їду на виїзд, вирішила записати кілька... ой...мало не вбилася... історій, друзі!",- поділилася Христина, додавши у підписі: "Ось на такі "ризики" доводиться...".

Після закінчення зустрічі Христина Остапчук також вийшла в ефір.

"Треба записати сторіс: "Їду на виїзд", і закінчити: "Приїжджаю з виїзду". Коротше, повний якийсь завал перед відпусткою, але паралельно я зараз дуже задоволена, тому що затверджуються продукти, які будуть у весняному боксі", - поділилася зірка Мережі, розповівши, що готує для своїх прихильниць вже цієї весни.

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