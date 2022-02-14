Жена известного украинского шоумена Владимира Остапчука, который был ведущим шоу "Співають всі" и "Маска", Кристина Горняк показала поклонникам, как отдыхает на Мальдивах без него.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram частный нотариус Кристина Горняк, которая вышла замуж за шоумена и телеведущего Владимира Остапчука, часто делится с поклонниками фотографиями и видео.

На этот раз Кристина Остапчук (в девичестве Горняк) показала поклонникам, как проводит время на Мальдивах, куда улетела без мужа. Кристина записала видео, на котором показала красивый пейзаж.

Она как раз наливала себе воду в стакан и наслаждалась утром.

"Идеальное утро", - написала жена Владимира Остапчука.

Кристина рассказала, что в ее отеле есть велосипед, на котором она собирается поехать на завтрак.

"Всегда хотела, чтобы на Мальдивских островах и отелях были велосипеды. В прошлом отеле не было, а здесь есть, и даже с твоими инициалами. Это очень крутой подход, мне нравится. Сейчас я на нем поеду на завтрак", - сказала Горняк.

Заметим, что Владимир Остапчук тоже должен был лететь с женой на отдых, но в последний момент планы изменились.

Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала роскошный отдых на Мальдивах: "Захотите сюда возвращаться".

Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук поделился редким фото дочери от первого брака: "Прогулка с принцессой".

Также Politeka писала, что интерьер в новом доме ведущего "Маски" Остапчука становится все роскошнее: "Кристина попросила...".