Відомий телеведучий і шоумен Володимир Остапчук показав, яким буде його з дружиною будинок після дизайнерського ремонту за кругленьку суму.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Володимир Остапчук, який після розлучення тут же одружився з новою коханою Христиною Горняк, поділився кадрами із зустрічі з дизайнерами, які працюють над ремонтом в його будинку.

Так, на кадрах можна побачити і саму зустріч з дівчатами, які займаються дизайном особняка. Як видно, всі рішення Володимир приймає разом з дружиною.

"Зустрічаємося з дизайнерами. Обговорюємо/міняємо/затверджуємо. Скоро покажу вже готовий варіант. Христина попросила багети по будинку-додали. Як тато сказав, так по-маминому і буде", - підписав сторіс Остапчук.

За кадрами проекту можна побачити, що сімейне гніздо Остапчука і Горняк буде переважно в світлих і бежевих тонах. Виглядає дизайн дуже вишукано і дорого, проте суму ремонту телеведучий не називає.

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