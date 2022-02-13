Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенко (Потапом), з'явилася в стильному образі й не втрималася від побажання своїм шанувальникам.

Настя Каменських офіційно вийшла заміж за Потапа в 2019 році, пише Politeka.net. Пара довго приховувала свої стосунки, але зараз часто з'являється разом і не соромиться цього.

Зірка нерідко ділиться з шанувальниками позитивом в Instagram. В цей раз Настя Каменських з'явилася в стильному ошатному образі, який доповнили аксесуари.

Співачка вирішила поділитися романтичним настроєм, і написала побажання.

"Бажаю, щоб любов і почуття щастя наповнювали ваші серця завжди! ♥️ Нехай тільки найпрекрасніші почуття прикрашають ваше життя! Краса життя в емоціях", - написала артистка.

Публікація всього за 10 хвилин зібрала понад 2500 лайків і багато коментарів.

"Красива😍 фігура🔥🔥🔥", "😍😍🔥🔥", "😍 їду зараз в гори кататися на лижах. ❤️ А так хочеться, як Ви, на сонечку погрітися😍 🔥 🔥 🔥", "Настя, ти найкраща", "ви дуже красива. Вам дуже личить цей образ!! 😍 😍 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Настя Каменських нещодавно відпочивала в Мексиці, з якою вже повернулася.

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