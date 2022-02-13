Відома українська співачка Тіна Кароль, яка була суддею Національного відбору на Євробачення-2022, представила власну колекцію одягу, яку вже можна придбати.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 37-річна популярна українська співачка, телеведуча та акторка Тіна Кароль, яка була суддею Національного відбору на Євробачення-2022, опублікувала нове фото.

Кароль мило усміхалася у камеру. Співачка була одягнена в оливковий костюм власного дизайну.

Продажі одягу від Тіни Кароль вже стартували.

Нагадаємо, що нещодавно Тіна Кароль з'явилася на зйомках нового шоу "Ігри талантів", куди прийшла у стильному чорному корсеті з напівпрозорими вставками.

Зауважимо, що Кароль полюбляє стильно одягатися та часто радує своїх фанатів все новими та новими образами і отримує багато компліментів.

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