Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 37-річна популярна українська співачка, телеведуча та акторка Тіна Кароль, яка була суддею Національного відбору на Євробачення-2022, опублікувала нове фото.
Кароль мило усміхалася у камеру. Співачка була одягнена в оливковий костюм власного дизайну.
Продажі одягу від Тіни Кароль вже стартували.
Нагадаємо, що нещодавно Тіна Кароль з'явилася на зйомках нового шоу "Ігри талантів", куди прийшла у стильному чорному корсеті з напівпрозорими вставками.
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Зауважимо, що Кароль полюбляє стильно одягатися та часто радує своїх фанатів все новими та новими образами і отримує багато компліментів.
Раніше Politeka повідомляла, що Wellboy приголомшив постановкою у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022: "Такого не можна робити".
Нагадаємо, що Тіна Кароль зі значним вирізом вразила глядачів Нацвідбору на Євробачення: "Дуже жіночна".
Також Politeka писала, що Кароль в шкіряній силуетній сукні показала, що їй в собі подобається: кадри.