Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram известная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина записала несколько сторис и рассказала поклонникам о трудностях. Так, певица вместе с мужем и сыном собрался на отдых на Мальдивские острова, но у них постоянно возникали проблемы.

"Я, честно говоря, до последнего не верила, что это произойдет и что мы все таки доберемся в наш отпуск, потому что сначала МАУ отменили прямой перелет, потом у нас были проблемы с отелем (нам не давали перебронирование из-за смены рейса), потом мы заболели. Поэтому то, что мы здесь, - это настоящее чудо", - рассказала Санина.

Певица рассказала, что они впервые решили полететь на Мальдивы и, несмотря на то, что ее семья - фанаты активного отдыха, им на острове очень понравилось.

Они гуляли по белоснежному пляжу и наслаждались отпуском.

Ранее Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss узнала свой диагноз и рассказала, в каком сейчас состоянии: "Начинает снова накрывать...".

Напомним, что Санина, Аlyona Аlyona и другие популярные звезды захватили общим проектом: "О, Боже, все лучшие".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss появилась со своими "клонами" в одинаковых нарядах: "Трио".