Співачка Юлія Саніна, солістка The Hardkiss, яку не взяли в "Голос країни", з'явиться в шоу з Тіною Кароль і Дзідзьо.

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна з The Hardkiss не потрапила в список тренером "Голосу країни-12", куди замість неї взяли суперблондинку Олю Полякову. Юлія При цьому зазначала, що відкрита до проекту.

Але з'явилася інформація, що артистка стане учасницею шоу "Ігри талантів", де ведучим буде Дзідзьо. Варто відзначити, що днями стало відомо, що в проекті братиме участь Тіна Кароль. Оголосили про участь Саніної у шоу на сторінці "Ігри талантів" в Instagram.

"Продовжуємо дивувати! Фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна стане зірковою учасницею шоу "Ігри талантів" - прем'єра якого вже в лютому!

"У моєму випадку інтуїція-останнє, чому слід довіряти. Її у мене майже немає. Хотілося б розставити всі крапки над "і» в шоу, тому я буду ретельно аналізувати", — переконує співачка", - було написано в публікації і додана фотографія артистки.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Вау", " а Тіна буде?", "Ми заінтриговані".

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