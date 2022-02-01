Співачка Юлія Саніна, солістка групи The Hardkiss, розповіла свій діагноз і як себе почуває, поділившись з фанатами.

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна - популярна українська співачка і солістка групи The Hardkiss. Зірка активно займається творчістю, а нещодавно стало відомо, що знаменитість буде запрошеним гостем на шоу "Гра талантів". А на нових сторіс в Instagram артистка розповіла про свій діагноз і як себе почуває.

"Ну, вилікувати дитину і не заразитися самій, задачка із зірочкою. Ось ця масіпуська натякає, що у мене грип", - написала Саніна і показала тест.

Після цього зірка опублікувала фотографію з відпочинку, де вона була в якійсь східній країні. Кадр Юлія супроводила тестом, в якому розповіла про свій стан.

"Закругляюсь з відповідями. Починає знову накривати слабкість. Спасибі величезне за питання, мотиваційні повідомлення, поради. Всім, хто прихворів-одужуйте. Все веселіше одужувати".

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