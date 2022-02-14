Так, 27-річна Анна Неплях потрапила у другу ДТП за тиждень. Цього разу дівчина була не сама за кермом, а їхала в таксі. Про це модель розповіла в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Як взагалі це можливо?, - дивується Неплях, - Я не знаю, за що мені це? Зараз я їхала в таксі, і в мою машину, в якій я їхала, врізалася інша машина! Я не знаю, хто мені так "поробив", що вже вкотре зі мною трапляються аварії...".

На знімках видно, що поруч з легковиком, в якому сиділа переможниця "Міс Україна Всесвіт-2021", стояла вантажівка "МАЗ", яка мабуть і зіткнулася з таксі.

"Потрапити в аварію, навіть сидячи на пасажирському сидінні... Хто там на мене наводить порчу, ну, досить вже 😂", - жартома звернулася до публіки Неплях.

За її словами, ДТП сталася прямо на мосту, тому викликати іншу машину, було нереально, кругом - пробки.

"Я зупинила першу-ліпшу машину, і хлопці погодилися мене підвести", - вечір таки був врятований.

Одна з підписнниць припустила, що таким чином Всесвіт говорить Анні зменшити оберти і влаштувати собі "день ліні".

"Я ось теж думаю, що мені пора призупинитися...", - погодилася з нею модель.

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