Так, 30-річна Alyona Alyona розповіла про причини розставання з бойфрендом у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

За словами співачки, вони "не дотягнули" всього два тижні до своєї першої річниці.

"Ми не пережили свій перший рік. Ніхто й подумати не міг, що відстань і розлука проллють світло на правду. А вона виявилася гіркою, як в самому банальному драматичному фільмі "якщо любиш - відпусти", - поділилася Alyona Alyona, - Без сварок і розставань на день/тиждень/ місяць, без підводних каменів, без ножів в спину, зрад і так далі".

Реперша попросила шанувальників не шкодувати її, і не співчувати, а також не засуджувати і не гадати, чому.

"Нам весь цей час здавалося, що ми все робимо правильно, і що у нас все вийде. Але, виходить, найкраще нам бути добрими та вірними друзями. Нам з Денисом був даний 1 рік і ми вдячні за нього. І ми любимо один одного. Але цього занадто мало, щоб двоє були щасливі на всі 100", - пояснила Alyona Alyona.

Наостанок співачка побажала всім кохання, скільки б те не тривало, тому що воно "стовідсотково врятує світ".

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