Так, 30-летняя Alyona Alyona рассказала о причинах расставания с бойфрендом в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

По словам певицы, они "не дотянули" всего две недели до своей первой годовщины.

"Мы не пережили свой первый год. Никто и подумать не мог, что расстояние и разлука прольют свет на правду. А она оказалась горькой, как в самом банальном драматическом фильме "если любишь - отпусти", - поделилась Alyona Alyona, - Без ссор и расставаний на день/неделю/месяц, без подводных камней, без ножей в спину, измен и так далее".

Рэперша попросила поклонников не жалеть ее, и не сочувствовать, а также не осуждать и не гадать, почему.

"Нам все это время казалось, что мы все делаем правильно, и что у нас все получится. Но, выходит, лучше всего нам быть хорошими и верными друзьями. Нам с Денисом был дан 1 год и мы благодарны за него. И мы любим друг друга. Но этого слишком мало, чтобы двое были счастливы на все 100", - объяснила Alyona Alyona.

Напоследок певица пожелала всем любви, сколько б та не длилась, потому что она "стопроцентно спасет мир".

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