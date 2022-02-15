Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько - популярна українська співачка, яка була суддею шоу" Співають всі", а також брала участь у шоу" Маска", де зникла за образом бабки. Зірка нещодавно випустила пісню" Подруга", а також не забуває про Instagram, де ділиться всім цікавим.
На нових кадрах Приходько позувала в спортивних штанях з лампасами. Поруч стояв її чоловік, обличчя якого було закрито, так як він нагнувся. Видно, що пара була біля трибуни Рагсу, швидше за все, розписуючись.
"Свого" Валентина " Я люблю пів життя, з них 10 років у шлюбі, і у нас є троє маленьких янголят....
Зі святом дорогі друзі", - написала Анастасія.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Захоплююся вами", " який знаменний день вітаю. Щастя і причин для щастя","спасибі, і вас зі святом закоханих бажаю залишатися любити і бути коханою".
Нагадаємо, Приходько на емоціях зізналася в тому, про що багато хто навіть не здогадується
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