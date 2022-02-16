Ектор Хіменес-Браво приховує свої стосунки після невдач в особистому житті, повідомляє Politeka.net. За зізнанням ресторатора, тепер він береже довіру, історію і відносини взагалі від зайвих очей, проте в Instagram-постах регулярно наводить інтриги.

Шоумен неодноразово викладав кадри з дівчиною, але при цьому приховує її обличчя. У Мережі гадають, хто ж нова кохана Ектора Хіменеса-Браво.

Під новим постом з фото, де ресторатор обіймає тендітну шатенку, Підписники висловлювали припущення, хто це - деякі назвали ім'я бренд-менеджера Альони Соїр, інші ж були докорінно не згодні.

"Їй 18 є?", "Круто)😍 мені б таку любов ((", "Карина Богданова", "у Богданової губи на вів обличчя і родимки немає від нижньої губи, не схожа", " це Могилевська? 😃 ", "А хто у нього дівчина?

Це випадково не Соловій??", "Мені здається це Катя з Майстер шеф", " це Глинська!😮 ❤ ️ ", "Це Ольга Мартиновська!", "А як же Наташка?", "Вітаю Вас з Днем закоханих. Це Катя Пєскова...",- написали користувачі Мережі, які порівняли дівчат із підписок Ектора по руках, кольору лаку тощо.

Зазначимо, кілька років тому ЗМІ приписували Ектору Хіменесу-Браво роман зі співачкою Наталією Могилевською.

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