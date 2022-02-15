Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Андрій Колісник, який брав участь у третьому сезоні проєкту "Мастер Шеф", а зараз вирішив повернутися та спробувати свої сили на "Мастер Шеф. Битва сезонів", прокоментував крайній випуск шоу. За словами Колісника, голосування після їхнього програшу у першому конкурсі з гостями йому далося важко, але все ж довелося зробити вибір.
"Мені було дуже неприємно голосувати проти Саші, тому що ми дружимо, живемо в одній кімнаті, але я для себе вирішив, на кухні "Мастер Шеф" я оцінюю роботу на конкурсі, а не дружні стосунки.
Голосування - це найскладніше випробування на "Мастер Шефі", - написав Андрій.
Учасник проєкту зауважив, що після голосування поговорив і з Олександром, і з Наталею, вони його зрозуміли. Також Колісник вболівав за них на битві чорних фартухів.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
"Прощай, артист!": не стало зірки радянської сцени, колеги повідомили про горе
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала свого "Валентина", кадри: "Love is"
Не стало зірки радянського кіно, сумну звістку приховували два місяці: "Вона була голосом дитинства"
"Вона стала втрачати свідомість": син розповів про останні дні життя зірки радянських фільмів
"На битві тримав кулаки за Сашу Цвігуна та Наталку, бо трохи відчував свою провину да і в принципі мені не хотілось, щоб вони йшли", - сказав Андрій.
Раніше Politeka повідомляла, що учасниця, яка вилетіла з "Мастер Шеф. Битва сезонів", розповіла, що насправді сталося: "Після бійки...".
Нагадаємо, що переможець "Мастер Шеф" Шинкарьов показав неприємну сторону життя в США: "Ось вам, друзі, Америка".
Також Politeka писала, що "Мастер Шеф. Битва сезонів" покинув ще один учасник, глядачі не стрималися: "Нарешті, давно пора".