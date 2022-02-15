Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Андрій Колісник, який брав участь у третьому сезоні проєкту "Мастер Шеф", а зараз вирішив повернутися та спробувати свої сили на "Мастер Шеф. Битва сезонів", прокоментував крайній випуск шоу. За словами Колісника, голосування після їхнього програшу у першому конкурсі з гостями йому далося важко, але все ж довелося зробити вибір.

"Мені було дуже неприємно голосувати проти Саші, тому що ми дружимо, живемо в одній кімнаті, але я для себе вирішив, на кухні "Мастер Шеф" я оцінюю роботу на конкурсі, а не дружні стосунки.

Голосування - це найскладніше випробування на "Мастер Шефі", - написав Андрій.

Учасник проєкту зауважив, що після голосування поговорив і з Олександром, і з Наталею, вони його зрозуміли. Також Колісник вболівав за них на битві чорних фартухів.

"На битві тримав кулаки за Сашу Цвігуна та Наталку, бо трохи відчував свою провину да і в принципі мені не хотілось, щоб вони йшли", - сказав Андрій.

Раніше Politeka повідомляла, що учасниця, яка вилетіла з "Мастер Шеф. Битва сезонів", розповіла, що насправді сталося: "Після бійки...".

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