Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка поділилася яскравими кадрами і розповіла, як важко їй дається катання на сноуборді.

"Друзі, поки я буду тут вмирати від краси гір і падати, тому що я встаю вперше на сноуборд", - зазначила Мартиновська і показала шанувальникам неймовірні засніжені пейзажі.

Пізніше вона вирішила поділитися з шанувальниками, що її мотивує вчитися новому.

"Я ледве жива після борду. Я взагалі лижник і для мене борд - це таке випробування. Нереальне. Це такий дискомфорт, але завжди, коли ми вивчаємо щось нове, нам точно важко і некомфортно, але потім так кайфово. Тому я завжди за те, щоб пережити переломний період. Боже, я вже вся синя, мені здається", - поділилася емоціями Мартиновська.

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