Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова, яка нещодавно розповіла про бажання розпочати власну справу, вирішила також поділитися особистими переживаннями і невдоволеннями через своє самопочуття. За словами дівчини, вона занадто часто почала хворіти, це позначається на загальному стані.

"Трохи поскаржуся вам. У січні я хворіла три рази, хоча не транслювала це в Instagram. Часто намагалася це заперечувати, але суть в тому, що після всіх цих хвороб у мене просто щось жахливе, якісь побочки у мене погані.

Як наслідок у мене: жахливий стан шкіри, волосся, ячмінь, герпес, зуб. До чого я це все веду? Потрібно привести себе в порядок, я вже місяць як хочу піти в спортзал і весь час щось заважає. Я розумію, що сама я не реабілітуюся після трьох хвороб», - каже Репяхова.

Раньше Катерина Репяхова розповіла про те, скільки заробляє, сума може бути близько 10 тисяч доларів.

Наприклад, пост з Серія сторіс на сторінці Репяховой коштують 15 тисяч гривень.

Також дружина Віктора Павлика планує відкрити свій бізнес, але з чим саме він буде пов'язаний, дівчина поки не розповідає. Проте, в нових сторіс Катерина Репяхова показала, як вони з чоловіком їдуть на зустріч щодо нового бізнесу.

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