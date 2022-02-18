Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - Українська популярна актриса. Зірка одна з найпопулярніших актрис "жіночого кварталу" і за знаменитістю стежать сотні тисяч українців в Instagram. В інтерв'ю Аліні Олицькій Ірина Сопонару вирішила розповісти про особисте життя.
Після перших відносин Ірина розповіла, що довгий час не зустрічалася ні з ким.
"Я пішла на пару побачень. І таке враження, що самий.... Багато хороших чоловіків, Я не хочу зараз, щоб прозвучало, що я з цих жінок, у яких всі мужики козли. Ні. Ні в якому разі. Дуже багато класних, кльових хлопців, але я... У мене був якийсь талант вибрати найгірше. І сходити з ним на побачення", - сказала Сопонару.
Ірина також розповіла історію, що 3 місяці у неї був роман з хлопцем, у якого була дівчина. В один момент їй написала суперниця, що чоловік зайнятий.
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"Ну якось мені зі слов'янами не дуже складається. У моєму оточенні є багато класних чоловіків. Друзі, чоловіки моїх подруг. Я бачу, що всі навколо знаходять кльових чоловіків, так? Я не можу знайти тут. У мене тут не виходять відносини. У нас чоловіки інфантильні дуже... Ні, не Чоловіки, це я вибираю інфантильних. Я зараз не кажу про всіх", - поскаржилася на українських чоловіків, яких їй вдавалося вибрати, Ірина.
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"Цей феномен можна охарактеризувати тим, що чоловіки у нас очманіли, в якійсь мірі. Може бути це зараз різко прозвучить, у нас жінки кружляють чоловіка. Кружляють, це факт. І на жаль я в якійсь мірі така ж. Подруга працює, двоє дітей, вечеря з 12 страв, в зал походи - жопу покачай, білизна красиве Одягни і все так. І пан сидить... Розумієте, обслужи мене?",- сказала зірка.
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