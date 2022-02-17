32-річний бізнесмен Алекс Топольський, герой нового сезону "Холостяк", змінив правила в шоу - тепер все буде не так, як завжди, але учасниці будуть нервувати не менше, ніж завжди.

Алекс Топольський - бізнесмен, який живе в США і займається нерухомістю, передає Politeka.net. Хлопець так і не зміг зустріти свою любов, тому вирішив спробувати удачу на шоу "Холостяк".

Прем'єра проекту відбудеться на початку березня, а поки глядачів продовжують інтригувати. З нового анонсу випливає, що Алекс Топольський ввів в шоу нові правила. Тепер у проекті будуть задіяні три кольори троянд - білий, жовтий і рожевий, а не звичний червоний.

"Почало смикатися око", - сказала одна з учасниць.

"Новий холостяк змінить історію проекту вже четвертого березня", - йдеться на відео.

Публікація швидко зібрала понад 15 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Кардинально все зміниться коли проект перестануть використовувати виключно для просування, хайпу і популярності, як це робили буквально всі учасники і учасниці останніх 2-3 сезонів", "Ось це нововведення", "а музика заставок, напевно, прям як в 10 сезоні", "нормальні перевелися, останні сезони дивитися взагалі огидно. Дівчата всі накачані силіконом і не щирі, не шоу, а піарне агентство.😂😂😂".

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