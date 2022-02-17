Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є успішним українським телеведучим. Зірка минулого року вів проекти" Маска "і"Співають всі". А зараз артист відправився відпочивати на Мальдіви зі своєю дружиною Христиною Горняк. Зірка вирішив поділиться в своєму Instagram новим фото, вразивши виглядом.
На фото Володимир стояв у басейні, будучи в сорочці і окулярах. Артист серйозно дивився, поки його фотографували.
Фанати, включаючи Славу Камінську, колишню солістку групи "НеАнгели", поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Поїхав на Відпочинок з фешн-блогерами. Був друг, немає одного", "Супер", "вологі сни", "клас".
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А в сторіс Володимир показав, як проводив час разом з Христиною увечері на Мальдівах.
"Але поки у Христини у сторіс відбувається щось", - написав Володимир.
На кадрах пара сиділа поруч, позуючи для Селфі.
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