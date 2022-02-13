Как передает Politeka.net, Кристина Горняк прославилась как жена популярного телеведущего шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука. Также, она известная блогерка и даже успела проявить себя как актриса. Как известно, Горняк отправилась отдыхать на Мальдивы без своего мужа Остапчука. На своей странице в Инстаграм она опубликовала новые Сториз, где показала, как собирается на ужин.
"Вечереет. Пора собираться на ужин", — подписала Сториз Кристина Горняк и показала себя в одном полотенце.
"Вечерней рутин очень прост, но есть важное! Красивая и увлажненная кожа после солнца", — заявила Кристина Горняк.
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Также, она засветила легкий макияж, который сделала всего за пару минут и направилась на ужин. Стоит отметить, что она нарядилась в легкую белую рубашку с красным рисунком.
Напомним, что недавно Кристина Горняк показала свой снимок, где предстала перед камерой в одном полотенце, держа в руках журнал "Forbes".
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