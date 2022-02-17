Як повідомляє Politeka.net, Григорій Решетнік у шлюбі зі своєю дружиною Христиною майже 12 років. На своїй сторінці в Instagram дружина ведучого шоу "Холостяк" та "Холостячка" часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про свою сім'ю. Зокрема, за її переконаннями, найголовніша частина подружнього життя – це побут, сема там проявляється справжня любов і турбота.

В новому пості Христина Решетнік показала себе в повсякденному образі та розповіла про свій девіз.

«Жити, радіти, любити ❤ А іще дякувати за все 🙏 Мій девіз👌 А що б ви додали до цього списку?», - написала вона.

Фолловери Христина Решетнік виразили своє захоплення нею.

«Ви крута», «Дуже красиве фото», «Дуже миле фото», «Вірити, бо без віри неможливо нічого! А з вірою в ❤ можна досягти всього», «Повністю підтримую», - пишуть у коментарях.

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