Jerry Heil днями випустила новий хіт "Пошта", в якому підкорила своїм красивим голосом, передає Politeka.net. Зірка вирішила не зупинятися, і тепер часто показує, як пісня звучить наживо.
Зокрема, артистка підкорила своїм талантом на новому відео, яке розмістила в Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Співачка позувала в гольфі-сіточці, вона зробила собі гарний макіяж і заплела дві косички.
Публікація швидко зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
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"Насолода для вух, чарівний голос ❤️❤️❤️", " обожнюю тебе 🔥", " Аж мурашки по шкірі 😌", " неймовірний голос! Просто насолода Слухати! Як красиво! Це просто СУПЕР!🔥🔥🔥🔥❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Jerry Heil стала популярною після того, як прогримів її хіт "Охрана отмєна". До цього в Ютубі вона переспівувала хіти "Океану Ельзи", "Бумбокс", Adele, Джона Ледженда та інших виконавців.
Примітно, що Jerry Heil має музичну освіту, і завжди мріяла стати співачкою. Зірка сама пише пісні на різні соціальні проблеми.
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