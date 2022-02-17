26-річна співачка Jerry Heil (Олександра Шемаєва), яка була ведучою бекстейджу шоу "Україна має талант", продовжує вражати шанувальників своїм чарівним голосом.

Jerry Heil днями випустила новий хіт "Пошта", в якому підкорила своїм красивим голосом, передає Politeka.net. Зірка вирішила не зупинятися, і тепер часто показує, як пісня звучить наживо.

Зокрема, артистка підкорила своїм талантом на новому відео, яке розмістила в Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Співачка позувала в гольфі-сіточці, вона зробила собі гарний макіяж і заплела дві косички.

Публікація швидко зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Насолода для вух, чарівний голос ❤️❤️❤️", " обожнюю тебе 🔥", " Аж мурашки по шкірі 😌", " неймовірний голос! Просто насолода Слухати! Як красиво! Це просто СУПЕР!🔥🔥🔥🔥❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Jerry Heil стала популярною після того, як прогримів її хіт "Охрана отмєна". До цього в Ютубі вона переспівувала хіти "Океану Ельзи", "Бумбокс", Adele, Джона Ледженда та інших виконавців.

Примітно, що Jerry Heil має музичну освіту, і завжди мріяла стати співачкою. Зірка сама пише пісні на різні соціальні проблеми.

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