26-летняя певица Jerry Heil (Александра Шемаева), которая была ведущей бэкстейджа шоу "Україна має талант", продолжает поражать поклонников своим чарующим голосом.

Jerry Heil на днях выпустила новый хит "Пошта", в котором покорила своим красивым голосом, передает Politeka.net. Звезда решила не останавливаться, и теперь часто показывает, как песня звучит вживую.

В частности, артистка покорила своим талантом на новом видео, которое разместила в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Певица позировала в гольфе-сеточке, она сделала себе красивый макияж и заплела две косички.

Публикация быстро собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Наслаждение для ушей, волшебный голос ❤️❤️❤️", "Обожаю тебя 🔥", "Аж мурашки по коже 😌", "Невероятный голос! Просто наслаждение слушать! Как красиво! Это просто СУПЕР!🔥🔥🔥🔥❤️❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Jerry Heil стала популярной после того, как прогремел ее хит "Охрана отмєна". До этого в Ютубе она перепевала хиты «Океана Эльзы», «Бумбокс», Adele, Джона Ледженда и других исполнителей.

Примечательно, что Jerry Heil имеет музыкальное образование, и всегда мечтала стать певицей. Звезда сама пишет песни на разные социальные проблемы.

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