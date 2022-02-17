Jerry Heil на днях выпустила новый хит "Пошта", в котором покорила своим красивым голосом, передает Politeka.net. Звезда решила не останавливаться, и теперь часто показывает, как песня звучит вживую.
В частности, артистка покорила своим талантом на новом видео, которое разместила в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Певица позировала в гольфе-сеточке, она сделала себе красивый макияж и заплела две косички.
Публикация быстро собрала более 2000 лайков и много комментариев.
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"Наслаждение для ушей, волшебный голос ❤️❤️❤️", "Обожаю тебя 🔥", "Аж мурашки по коже 😌", "Невероятный голос! Просто наслаждение слушать! Как красиво! Это просто СУПЕР!🔥🔥🔥🔥❤️❤️", - написали пользователи Сети.
Отметим, Jerry Heil стала популярной после того, как прогремел ее хит "Охрана отмєна". До этого в Ютубе она перепевала хиты «Океана Эльзы», «Бумбокс», Adele, Джона Ледженда и других исполнителей.
Примечательно, что Jerry Heil имеет музыкальное образование, и всегда мечтала стать певицей. Звезда сама пишет песни на разные социальные проблемы.
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