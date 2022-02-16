Jerry Heil прославилась в Украине после своего хита "Охрана отмєна", передает Politeka.net. Сейчас артистка становится участницей различных проектов и продолжает записывать новые хиты.

На днях артистка выпустила песню "Пошта" и клип на нее. В этот раз певица продемонстрировала живое пение указанного хита. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

А в посте Jerry Heil затронула важную тему о Дне единения.

"В День Единения хочу кое-что сказать. По телеку снова раздается: «давайте докажем Европе», «давайте докажем миру»... меня тоже это вдохновляет! Но... что если нужно показывать «как мы можем», не им, а себе? Что если мы наконец-то полюбим друг друга? Что если именно эта любовь обращена внутрь, и сделает так, что будут говорить о нас хорошо без лишних усилий?", - задалась вопросами певица.

Звезда предложила начать с мелочей, банальной вежливости, и дарить позитив прохожим.

"Любитесь, украинцы! Не так, как в фильмах! И так же, как в фильмах. Как хотите, с кем хотите, так и любите - но любите друг друга", - поделилась Jerry Heil.

Ранее сообщалось, Jerry Heil показала младшего брата и рассказала, чем его балует

Politeka рассказывала, Jerry Heil после успеха с Билык рискнула перепеть российский хит

Также Jerry Heil опозорилась перед таксистом и теперь переживает