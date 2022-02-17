Як передає Politeka.net, Христина Гірняк відома як блогерка в соціальній мережі Instagram. Також, вона є дружиною популярного українського ведучого Володимира Остапчука. Нещодавно він зняв свій перший фільм, в якому засвітилася його дружина.

Так, цього разу Гірняк опублікувала нові фото. Як відомо, Христина Гірняк зараз відпочиває на Мальдівах без чоловіка. На кадрах вона похвалилася відпочинком, купаючись у воді. Варто відзначити, що на фото Христина Гірняк постала в міні-бікіні, показавши свою ідеальну фігуру. Також, вона доповнила свій образ сонцезахисними окулярами

"А що щодо роздягненого контенту?



остров'янка Кріс чекає ваші сердечка!", — заявила Христина Гірняк.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Вау", "Щастя і радість", "Може Кріс теж...", "Дуже красива ви", "Вау! Які красиві півсфери)", "Чарівна", "Красива в будь-якому образі, стиль вогонь", "Дуже красива", "Дуже красива і жіночна", "У всьому своя краса", "Дуже красива) прям віє енергією)".

Раніше повідомлялося, дружина Остапчука показала, чим обернувся її відпочинок на Мальдівах без чоловіка

Politeka розповідала, дружина ведучого "Маски" Остапчука показала, як насолоджується відпочинком на Мальдівах без нього.

Також, дружина ведучого "Маски" Остапчука без сорому похвалилася виглядом в одному рушнику.