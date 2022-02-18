Даша Квіткова часто спілкується з підписниками в Instagram і намагається відповісти на всі їхні запитання, пише Politeka.net. Цього разу тема відео була про ситуацію, яка склалася в Україні.
Зокрема, у блогерки поцікавилися, чи планує вона з сім'єю терміново переїжджати з країни в разі активних військових дій.
Даша Квіткова вперше зважилася відповісти на це і подібні питання.
За словами дружини Добриніна, вона і її сім'я аполітичні, тому цю тему вона не хоче підіймати у своєму блозі навіть за гроші.
"Нам не байдуже, але ми намагаємося не вникати, не дивитися телевізор і лженовини. Залякування, паніка, покидання своїх будинків", - написала дівчина.
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На думку Даші Квіткової людей хочуть просто залякати, щоб вони нервували, хвилювалися і почалася паніка.
"Я не боюся, і вся моя сім'я не боїться. Ми залишаємося тут, ми живемо тут. Нікуди їхати поки не плануємо, хайпитися на цій темі ми теж не збираємося. І будь-яку свою думку ми хочемо залишити при собі... У нас немає думки особистої і немає думки публічної, воно у нас одне єдине. Ми прекрасно розуміємо, що наша думка може не сходитися з вашою, і це абсолютно нормально. Але ми не підіймаємо цю тему в блозі, щоб не розводити паніку, с*ач, бруд і так далі", - заявила дружина Добриніна.
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