Как передает Politeka.net, легендарный украинский артист Виктор Павлик уже более полутора года в браке с молодой женой - Екатериной Репяховой, которая является популярной блогеркой в социальной сети Инстаграм.

Так, на этот раз Репяхова пришла на программу "Зірковий шлях", где ответила на несколько вопросов. Она рассказала, почему решила сделать себе пластические операции и как к этому отнесся её муж.

"Вот так проснулась в один день и поняла, что нужно делать. Мы сейчас живем в такое время, когда есть такая возможность, жизнь одна и нужно ее жить по полной", — ответила Катя Репяхова.

Также, она ответила, что будет делать в том случае, если сам Виктор Павлик будет против.

"Да никак... Сделаю и все. Куда он денется? Я уже спросила и он против. Что я могу сделать, что он против? Конечно он против", — рассказала Катя Репяхова.

"Я ему тоже говорю — уколы межбровки себе. Он не хочет. Так что теперь? Он не желает. А я хочу. Он не делает то, что я прошу его. Поэтому я не буду делать то, что он меня просит", — честно ответила жена Виктора Павлика.

Также, Катя Репяхова рассказала, что всё еще планирует отпраздновать свадьбу с Павликом. Напомним, у них не получилось этого сделать, поскольку сын Виктора Павлика - Павел умер в 2020-ом году из-за рака.

Теперь семья Павлика планирует отметить свадьбу весной 2022-го года. Однако, Репяхова всё еще боится планировать что-то на будущее после карантинов и других происшествий.

Ранее сообщалось, молодая жена Виктора Павлика решила пожаловаться украинцам на жизнь.

Politeka рассказывала, жена Павлика, раскрывшая свой заработок в Instagram, объявила, на что готова еще.

Также, молодая жена Виктора Павлика честно призналась в своих проблемах со здоровьем.