Настя Каменських дотримується збалансованого харчування і займається спортом, завдяки чому зуміла скинути близько 20 кілограмів, пише Politeka.net.
За словами зірки, спочатку ведення ЗСЖ вона строго до себе ставилася, дотримуючись режиму тренувань, і дуже рідко давала собі слабину. Співачка згадує, що дуже лаяла себе за зайві кілограми, і не могла прийняти себе.
Зараз же вона намагається знайти баланс між заборонами і дозволами. Настя Каменських зізналася, що більше себе не картає за зайві кілограми і любить себе.
На будь-якому виході видно, як артистка просто світиться від щастя, а всі вечірні вбрання виглядають на ній просто ідеально.
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Однак вдома красуня виглядає також прекрасно і в звичайному одязі. У новому сторі в Instagram зірка показала себе за столом у білій великій кофті і з пучком на голові.
"Любиш вчитися?", - поцікавитися Настя Каменських, засвітивши перед собою ручку з зошитом.
Зазначимо, в акаунті співачка нерідко розповідає про саморозвиток і розподіл часу.
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