Як пише Politeka.net, Євген Кот - популярний український хореограф і танцюрист. Зірка одружений на Наталії Татаринцевій, чотириразовою чемпіонкою світу з танців, яка скоро дебютує в якості ведучої на проекті Танці.World of Dance. У новій публікації в Instagram Євген поділився спільною фотосесією в ліжку.

На кадрах Євген і Наталія лежали на ліжку. Пара посміхалася, вражаючи виглядом. Парочка продемонструвала ніжність на кадрах, які опублікував зірка.



"Вже майже весна. Може бути не на вулиці, але в серцях точно!!!", - написавши Євген Кот.



Фоловери поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Весна моя улюблена пора року", "дуже люблю спостерігати за вашою родиною", "красиві і щасливі", " навесні завжди так вітряно. Швидше б літо", "і правда скоро весна", "це точно, побільше нам сонячних днів", " Добрий день! Які ви красиві!!!", "Так, весна вже мабуть у кожного в серці"," ви такі щасливі", " нехай у вас завжди буде все в порядку!", "Так, тут я згодна з вами".

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