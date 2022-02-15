Популярная актриса и модель Моника Беллуччи, которая в свои 57 лет не перестает сниматься для глянцевых журналов, впечатлила новым образом для фотосессии.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Моники Беллуччи появился кадр, на котором она предстала в необычном головном уборе. Это было похоже на капюшон, который полностью закрыл голову и шею актрисы, оставив открытым только лицо. Капюшон был покрыт металлическими пуговицами, которые придали образу изюминки.

В комментариях актрисе оставили массу теплых слов.

«Ну и вид!», «Королева», «Легенда», «Сердце сжалось, милая, не могу дышать из-за твоей красоты», «Изумительная внешность», «Мое восхищение и очень сердечный привет из Аргентины!», «Самая красивая в мире!», «Великолепное лицо», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Моника Беллуччи долгое время считалась одной из самых красивых женщин в мире. Впрочем, до сегодняшнего дня миллионы поклонников по всему миру приходят в восторг от ее красоты.

Напомним, что Моника Беллуччи продемонстрировала свои недостатки: "Даже морщинки ей идут".

Как ранее сообщала Politeka, Моника Беллуччи в прозрачном платье очаровала видом: "Ты живой шедевр".

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи засветила, как выглядит ее лицо без ретуши: "Женщинам на заметку".