Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Моники Беллуччи появился кадр, на котором она предстала в необычном головном уборе. Это было похоже на капюшон, который полностью закрыл голову и шею актрисы, оставив открытым только лицо. Капюшон был покрыт металлическими пуговицами, которые придали образу изюминки.
В комментариях актрисе оставили массу теплых слов.
«Ну и вид!», «Королева», «Легенда», «Сердце сжалось, милая, не могу дышать из-за твоей красоты», «Изумительная внешность», «Мое восхищение и очень сердечный привет из Аргентины!», «Самая красивая в мире!», «Великолепное лицо», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Моника Беллуччи долгое время считалась одной из самых красивых женщин в мире. Впрочем, до сегодняшнего дня миллионы поклонников по всему миру приходят в восторг от ее красоты.
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Напомним, что Моника Беллуччи продемонстрировала свои недостатки: "Даже морщинки ей идут".
Как ранее сообщала Politeka, Моника Беллуччи в прозрачном платье очаровала видом: "Ты живой шедевр".
Также Politeka писала, что Моника Беллуччи засветила, как выглядит ее лицо без ретуши: "Женщинам на заметку".