Відомий український шоумен Володимир Остапчук, який був ведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі", похвалився шанувальникам новими кадрами з розкішного відпочинку на Мальдівах.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 37-річний український ведучий, шоумен та актор Володимир Остапчук часто ділиться з шанувальниками особистими світлинами та відео.

Цього разу Остапчук показав кадри з відпочинку на Мальдівських островах, куди полетів разом з другою дружиною Христиною Горняк. Володимир опублікував пристрасне відео, на якому вони з Горняк обіймалися та цілувалися в басейні.

Христина була у леопардовому купальнику цікавого фасону.

"Райська насолода❤️", - написав Володимир Остапчук.

Шанувальники почали активно коментувати відвертий відеоролик, були й такі, кому він не сподобався.

"Ви мене, звичайно, вибачте, але такі пікантні моменти повинні залишатися між двома людьми", "ні, це звісно, красиво, але уявляю, що це дивиться його дочка..... це не дуже доречно викладати. але така робота блогера - насрати на почуття інших та підняти перегляди", "Останнім часом з Мальдів блогери привозять собі подарунки 😂🤰🤰🤰🤰🤰", "Згодна з коментарем вище, не перегинайте ціпок, повинна ж бути якась таємниця, я звичайно розумію Мальдіви дах зносить від задоволення, але це вже занадто!!", "Справжнє кохання не виставляють на всезагальний огляд )))", "Неймовірні ❤️", "Так виглядає кохання❤️", "Кому це цікаво? Отаке виставляти це негарно з поваги до дітей своїх,які рано чи пізно побачать це відео!", - написали коментатори.

Нагадаємо, що від першого шлюбу з Оленою Войченко у Володимира Остапчука є син Еван та дочка Емілія.

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