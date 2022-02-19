Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 31-річний український співак Микола Бортник, який прославився під псевдонімом Макс Барських, часто публікує нові світлини та відео.

Цього разу співак та композитор опублікував фото у красивому пальті, худі та з чашкою у руках.

"Всім доброго ранку😊", - написав Макс Барських.

Шанувальники написали багато коментарів під новою світлиною: "Ранок і справді добрий 🌞🌞💓💓", "Доброго ранку Макс!!🙌🏻😍 ❤️ Ти наше сонечко, в тобі стільки світла, а головне кохання!! 😍 🤗🌞❤️❤️❤️😘", "Доброго ранку, Макс!❤️❤️❤️ Вирішив відвідати зимові локації? 🤗", "Правильно, треба підтримувати вітчизняний бізнес, а то все Америка. Хорошого відпочинку 🙌", "Добрий 😍🙌 чудового вам відпочинку 🙌❤️", "Макс невловимий! Піду загострити лижі🏂⛷️ Завдяки тобі сьогодні Доброго ранку ☺️☀️", "В Україні❤️", "Ти на Батьківщині, у Карпатах☺️".

Як бачимо, дехто з фанатів Барських припустив, що він відпочиває в Карпатах. Зауважимо, що на розмитому задньому фоні все ж можна розгледіти лижні спуски та засніжені ліси. Окрім цього, Макс залишив геолокацію Буковель, а також показав вигляд за вікном у своїх сторіс.

Нагадаємо, що цього року премія YUNA виключила можливість нагороджувати треки, записані з російськими артистами, тому пісня Макса Барських та Zivert вибула з номінацій "Краща пісня іноземною мовою" "Кращий відеокліп" та "Кращий дует".

Раніше Politeka повідомляла, що Барських після скандалу з Нацвідбором потрапив під "заборону", українці відреагували: "Позорище".

Нагадаємо, що Барських з "новим" обличчям спантеличив несподіваним зізнанням: "Кожному знайдеться свій Макс".

Також Politeka писала, що Макс Барських зізнався, чи є у нього друга половинка: "Знайте, все можливо...".