Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна похвалилася ідеальною розтяжкою, вставши верх ногами - кадри заворожують, адже не кожна людина так зможе.

Катерина Нікітіна народилася у звичайній родині в Кременчуці, пише Politeka.net. Дівчина займалася танцями з ранніх років, а вже у 17 почала їх викладати малюкам.

Паралельно красуня грала в команді КВК, з якого їй і вдалося потрапити в "Жіночий Квартал".

Зараз артистка також активно веде сторінку в Instagram і нерідко показує кадри тренувань. Цього разу зірка постала в незвичайній позі (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Катерина Нікітіна схопилася за пілон, І встала верх ногами. Вона тягнула кінцівки в різні боки, змусивши заздрити ідеальній розтяжці.

"Привіт субота!

Зустрічаю в особливій позі)

Дякую @slastyaslastena 😂❤️

Стійка для красивої фотографії, це вам не хухри-мухри!!!

- Коліно Заднє тягни..

- Куди?!

- НАЗАД�😂😂�

Шо не зрозуміло😅", - написала артистка.

Відео швидко зібрало понад 1000 переглядів та багато повідомлень.

"Це офігеть як круто😎", "😂😂😂 😘😘😘 все ж очевидно, вниз головою)))", "лихе вітання", " Катя, дивись, не скрутися в трубочку або претцель 😂🔥👌👏👍", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - прокоментували користувачі Мережі.

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