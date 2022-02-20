Катерина Нікітіна народилася у звичайній родині в Кременчуці, пише Politeka.net. Дівчина займалася танцями з ранніх років, а вже у 17 почала їх викладати малюкам.
Паралельно красуня грала в команді КВК, з якого їй і вдалося потрапити в "Жіночий Квартал".
Зараз артистка також активно веде сторінку в Instagram і нерідко показує кадри тренувань. Цього разу зірка постала в незвичайній позі (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах Катерина Нікітіна схопилася за пілон, І встала верх ногами. Вона тягнула кінцівки в різні боки, змусивши заздрити ідеальній розтяжці.
"Привіт субота!
Зустрічаю в особливій позі)
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Дякую @slastyaslastena 😂❤️
Стійка для красивої фотографії, це вам не хухри-мухри!!!
- Коліно Заднє тягни..
- Куди?!
- НАЗАД�😂😂�
Шо не зрозуміло😅", - написала артистка.
Відео швидко зібрало понад 1000 переглядів та багато повідомлень.
"Це офігеть як круто😎", "😂😂😂 😘😘😘 все ж очевидно, вниз головою)))", "лихе вітання", " Катя, дивись, не скрутися в трубочку або претцель 😂🔥👌👏👍", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - прокоментували користувачі Мережі.
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