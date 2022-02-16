27-річна Репяхова, яка нещодавно народила сина Мішу і живе з чоловіком Віктором Павликом, що вдвічі старше неї, продовжує показувати в Instagram кадри зі своїх буднів, передає Рoliteka.net. Зараз дівчина вирішила зайнятися власною справою, тому все частіше розповідає про починаннях і пошуках потрібного офісу.

Як відомо, Репяхова досить довго шукала місце для свого офісу і часто змінювала варіанти, а також не могла визначитися, де і як саме має бути все облаштовано. Вона розповідала про плани на майбутнє, а в цей раз в соціальній мережі Instagram показала вже ведуться ремонтні роботи, куди приїхала заздалегідь, щоб все перевірити.

До слова, за відповідями Репяховой в інтерв'ю стало відомо, що за місяць вона може заробити до 10 тисяч доларів.

"Сьогодні вирішальний день! Моє життя ніколи не буде колишнім. Ви мене питаєте: як зважитися на особисту справу? Відповідь проста: взяти відповідальність за себе і якість свого життя. Правило занурення працює і в інших сферах!» - писати Репяхова.

Також Катерина Репяхова, яка є концертним директором чоловіка, зараз також активно займається і розвитком власного блогу в Instagram. Вона розповідає, що вкладає в нього багато сил, енергії і грошей, купуючи дорогу рекламу У інших блогерів. Новими подробицями вона поділилася в коментарі"Зірковому шляху".

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