Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram блогерка та четверта дружина 56-річного виконавця Віктора Павліка Катя Реп'яхова, яка на 28 років молодша за нього, часто показує шанувальникам особисті фото та світлини, а також розповідає про їхнього сина Михайла, якому немає ще й року.
Цього разу Реп'яхова показала усміхненого хлопчика після прийому в педіатра. Так, за місяць син Павліка виріс на три сантиметри та набрав 700 грамів. Хлопчик вже має 77 сантиметрів росту та важить 9 кілограмів і 700 грамів.
"Що Вікторія Михайлівна сказала вам з татом? Що ти вже 77 сантиметрів, синок? Ти куди ростеш? А скільки ти будеш в рік тоді? Метр?", - сказала здивована, але щаслива Катерина Реп’яхова.
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Також четверта дружина Віктора Павліка похизувалася новими досягненнями семимісячного сина та показала, як він грається з розвивальним центром "Бізікуб".
"Доросли до бізікуба)", - написала Катя.
Раніше Politeka повідомляла, що молода дружина Віктора Павліка вирішила поскаржитися українцям на життя: "Він мене не годує".
Нагадаємо, що дружина Павліка, яка розкрила свій заробіток в Instagram, оголосила, на що готова ще: "Я повністю віддам себе...".
Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павліка повідомила про кардинальні зміни: "Моє життя ніколи не буде колишнім".